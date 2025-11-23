City Now

Enna-Reggina: la probabile formazione amaranto. Si cambia ancora

Torrisi cerca gli incastri giusti per potenziare le corsie esterne basse

23 Novembre 2025 - 07:45 | Redazione

Antonio Porcino Reggina ()

Incastri, scelte obbligate in alcune zone del campo, in attesa che il mercato consegni qualche Under in più e quindi la possibilità di poter fare scelte diverse. Mister Torrisi apporterà altre novità nell’undici iniziale alla ricerca di quell’equilibrio che continua a mancare.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Porcino, D. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera, Barillà, Sartore (Di Grazia); Pellicanò. All. Torrisi

