Enna-Reggina: la probabile formazione amaranto. Si cambia ancora
Torrisi cerca gli incastri giusti per potenziare le corsie esterne basse
23 Novembre 2025 - 07:45 | Redazione
Incastri, scelte obbligate in alcune zone del campo, in attesa che il mercato consegni qualche Under in più e quindi la possibilità di poter fare scelte diverse. Mister Torrisi apporterà altre novità nell’undici iniziale alla ricerca di quell’equilibrio che continua a mancare.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Porcino, D. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera, Barillà, Sartore (Di Grazia); Pellicanò. All. Torrisi