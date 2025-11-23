Enna-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
In Sicilia per ritrovare la vittoria e la serenità
23 Novembre 2025 - 08:15 | Redazione
Dopo il quarto ko subìto al Granillo nelle sei partite giocate, la Reggina torna in trasferta. Nuovamente in Sicilia dove nelle ultime due gare disputate ha conquistato una vittoria (Sancataldese) e un pareggio (Acireale). Servono i tre punti intanto per tirarsi fuori da una situazione di classifica diventata pericolosa e anche per ritrovare un pizzico di serenità.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand