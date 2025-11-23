City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Enna-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto

In Sicilia per ritrovare la vittoria e la serenità

23 Novembre 2025 - 08:15 | Redazione

Francesco Distratto Reggina ()

Dopo il quarto ko subìto al Granillo nelle sei partite giocate, la Reggina torna in trasferta. Nuovamente in Sicilia dove nelle ultime due gare disputate ha conquistato una vittoria (Sancataldese) e un pareggio (Acireale). Servono i tre punti intanto per tirarsi fuori da una situazione di classifica diventata pericolosa e anche per ritrovare un pizzico di serenità.

Come e dove vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

RegginaReggio Calabria Calcio