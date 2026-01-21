Enna-Vigor Lamezia: match interrotto per nebbia. Fissata la data del recupero

La compagine calabrese era in vantaggio di due reti

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente fissato la data per il proseguimento della partita tra Enna e Vigor Lamezia, interrotta lo scorso weekend a causa di una fitta nebbia che aveva reso impossibile la visibilità sul campo. L’incontro, che si trovava al minuto diciassette della ripresa, vedeva la Vigor Lamezia in vantaggio per 0-2.

La decisione di sospendere il match era stata presa dall’arbitro in seguito alle condizioni meteo avverse, che non permettevano di garantire la sicurezza dei giocatori. Dopo un’attenta valutazione delle disponibilità delle squadre e delle normative vigenti, la Lega ha individuato una finestra temporale utile per completare l’incontro.

La sfida riprenderà ufficialmente il prossimo mercoledì 4 febbraio, con fischio d’inizio fissato per le 14:30. I restanti minuti di gioco saranno determinanti per decretare il risultato finale.