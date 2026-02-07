Reggio, la colonna sonora di un ‘sì’ autentico: l’ensemble Anima Christi accompagna gli sposi – FOTO e VIDEO

Vivere il proprio matrimonio come un momento autentico, intenso, memorabile. È da qui che prende avvio la storia dell’Ensemble Anima Christi, una realtà nata a Reggio Calabria e cresciuta, passo dopo passo, attorno ad un’idea precisa: la musica non deve riempire uno spazio, ma dare senso alla celebrazione.

Dall’intuizione alla vocazione liturgica

Dieci anni fa tutto prende forma in modo essenziale. Organo, flauto traverso e voce.

Thomas Marra e Sharon Crucitti iniziano animando la messa. Lo fanno con rispetto del rito e attenzione ai dettagli. Una scelta che viene notata subito. In ambito diocesano il duo inizia pian piano a diventare un riferimento. Ad essere immediatamente apprezzato è soprattutto lo stile sobrio, mai invadente, capace di valorizzare la liturgia sia nelle celebrazioni più raccolte, sia in quelle solenni.

I matrimoni e la crescita dell’ensemble

Il passo successivo sono i matrimoni in chiesa. Qui Anima Christi trova la sua dimensione naturale.

Non solo musica, ma accompagnamento completo degli sposi. Con il tempo arrivano richieste di collaborazione, cresce il gruppo e nasce il coro polifonico.

Un ensemble stabile, composto da dieci voci divise in quattro sezioni – soprani, contralti, tenori e bassi – che rappresentano oggi il cuore del progetto. A dare voce alla sezione dei tenori sono Lorenzo Fortugno, il Maestro Davide Fazzari e Antonio Abramo. Il soprano è Melina Spanti, il contralto Antonella Azzarà, mentre la profondità della linea vocale è affidata al basso Gianni Malacrinó.

Un equilibrio vocale solido, costruito nel tempo, che consente all’ensemble di affrontare con naturalezza repertori diversi, dalla musica liturgica tradizionale a brani classici e moderni riarrangiati su misura per la celebrazione.

Attorno al coro si sviluppa poi un ensemble strumentale di alto livello, che amplia ulteriormente le possibilità espressive. Tra i musicisti coinvolti, Sharon Crucitti al flauto traverso, il M° Pasquale Faucitano, primo violino del Teatro Cilea, il violoncello del M° Eletta Franco, la tromba del M° Andrea Nicodemo Bruzzese, l’oboe del M° Simona Brigandì, il clarinetto del M° Gabriele Del Grande e l’arpa del M° Mariarita Romeo.

A richiesta, la formazione può estendersi a quasi tutti gli strumenti dell’orchestra.

Un servizio pensato per gli sposi

Anima Christi è una soluzione concreta per chi sta organizzando il matrimonio. In chiesa, soprattutto, ma anche nel rito civile.

Non si tratta solo di “cantare durante la cerimonia”. Il gruppo segue gli sposi nella scelta dei testi, delle letture, delle musiche e degli arrangiamenti, fino alla costruzione completa del libretto della celebrazione.

Un lavoro condiviso, che permette di dare forma ad una funzione coerente, personale, capace di coinvolgere e commuovere.

Le tre modalità della celebrazione

Cuore del progetto sono le modalità con cui viene strutturata la musica durante il giorno del fatidico “si”.

La prima è la formula mista. È la più equilibrata. Coro e strumenti dialogano tra loro. Momenti cantati si alternano a parti strumentali, con solisti che accompagnano i passaggi più significativi del rito. È la scelta più frequente, perché unisce intensità ed eleganza.

La seconda è la formula prevalentemente strumentale. Il canto resta solo dove è liturgicamente indispensabile. Per il resto, spazio alla musica pura: violini, violoncelli, contrabbassi. È una soluzione spesso scelta da musicisti o da chi desidera una celebrazione molto essenziale, affidata al linguaggio degli strumenti.

La terza è la formula a cappella. Il coro canta tutto senza accompagnamento strumentale. Si scelgono canti meno convenzionali, fuori dagli schemi abituali. È la modalità più particolare e suggestiva, pensata per chi cerca un’esperienza diversa, intensa, profondamente immersiva.

Vox Organica, un nuovo spazio per l’ascolto

Accanto all’attività liturgica e ai matrimoni, l’Ensemble Anima Christi ha intrapreso anche un’altra strada. Durante la stagione invernale ha dato vita alla rassegna concertistica Vox Organica, un ciclo di appuntamenti ospitati dal Santuario di San Paolo alla Rotonda.

Un percorso musicale dedicato all’organo e al dialogo tra voce, strumenti ed ensemble vocale, che ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico ed un crescente interesse. Concerti pensati per l’ascolto, che hanno confermato la capacità dell’ensemble di portare la stessa cura e profondità espressiva anche fuori dal contesto celebrativo.

Dieci anni di musica e territorio

In questi dieci anni Anima Christi ha accompagnato celebrazioni in tutta la Calabria, nella provincia di Messina e anche in Basilicata. Ha collaborato con numerosi cori polifonici reggini e, più recentemente, con l’ensemble Laudate Dominum di Vibo.

Thomas Marra e Sharon Crucitti, che hanno dato vita a questo progetto in riva allo Stretto, sono anche animatori liturgici nella chiesa di San Paolo alla Rotonda, a Reggio Calabria.

Un lavoro costruito con competenza e passione, pensato per chi vuole che il giorno del matrimonio resti impresso nella memoria. Perché, alla fine, una celebrazione riesce davvero quando riesce a raccontare chi la vive.

Maggiori informazioni

Per ricevere informazioni, conoscere le diverse soluzioni proposte dall’ensemble e valutare un accompagnamento musicale personalizzato per il proprio matrimonio, è possibile contattare direttamente l’Ensemble Anima Christi al numero 3484274737. Segui la pagina Instagram.