Polistena, Epifania di solidarietà dei Carabinieri in Pediatria

Un’Epifania all’insegna della vicinanza e dell’attenzione verso i più fragili. Questa mattina infatti, una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, insieme ai militari della Compagnia di Taurianova, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, trasformando le corsie ospedaliere in un luogo di sorrisi e partecipazione.

Doni e sorrisi per i piccoli pazienti

Nel corso dell’incontro, ai piccoli pazienti sono stati consegnati giocattoli e dolciumi, un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, pensato per alleviare, anche solo per qualche ora, il peso della degenza e regalare un momento di serenità in un periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia e alla festa.

L’apprezzamento della struttura sanitaria

L’iniziativa è stata accolta con favore dal personale medico e infermieristico del reparto e dai vertici della struttura sanitaria, che hanno espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione riservata ai bambini ricoverati. Un’occasione che ha permesso di ribadire l’importanza del lavoro quotidiano svolto dagli operatori sanitari a tutela della salute dei minori.

L’impegno sociale dell’Arma sul territorio

La visita rientra nel solco delle attività di carattere sociale promosse dall’Arma dei Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, realtà che, anche attraverso l’impegno volontario dei propri iscritti in congedo, affianca le istituzioni pubbliche in iniziative di utilità sociale, mantenendo un contatto diretto e costante con il territorio.

Un segnale di vicinanza alla comunità

Un segnale concreto di prossimità e attenzione verso la comunità, che conferma come la presenza dell’Arma non si esaurisca nell’attività di controllo e sicurezza, ma si esprima anche attraverso gesti di solidarietà e vicinanza, capaci di rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e cittadini, soprattutto nei luoghi dove il bisogno di umanità è più forte.