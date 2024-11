Esordio per la Bermè Viola Reggio Calabria sul palinsensto di Sky Sport HD

Arriva anche per la Bermè Viola Reggio Calabria l’esordio su Sky Sport. Domenica 8 novembre, alle 14.15 la squadra allenata da coach Giovanni Benedetto giocherà in diretta satellitare in occasione della trasferta contro la Mens Sana 1871 Siena. Si tratta della prima uscita stagionale per la Viola nel palinsesto di Sky Sport HD nell’ambito della progetto della Lega Nazionale Pallacanestro, denominato ItalBasket HD. Sarà dunque la gara del PalaEstra della città del “Palio” ad ospitare domenica 8 novembre alle 14.15, l’esordio della Bermè Viola Reggio Calabria contro un’altra big del campionato di serie A2 come la Mens Sana 1871 Siena.

Fonte: violareggiocalabria.it