Esposto uno striscione a Milano ‘Free Gaza from Hamas’

“Free gaza from Hamas” è la frase contenuta in uno striscione nella centralissima Via Santa

Sofia a Milano. Visibile dalle prime luci dell’alba, lo striscione è stato esposto sulla ringhiera

di un’abitazione privata del capoluogo lombardo che si affaccia sulla trafficatissima

circonvallazione interna della metropoli.

A esporlo sulla propria terrazza è stato il giornalista Klaus Davi, proprietario dell’appartamento in centro.

Autore di numerose inchieste sull’Islam radicale e sulla criminalità organizzata, Klaus Davi ha più volte preso posizione a favore del diritto dello Stato di Israele di esistere e di difendersi dall’aggressione del terrorismo stragista e mafioso dell’organizzazione Hamas perpetrata il 7 ottobre 2023.