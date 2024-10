Estate e Covid-19, il sindaco di Tropea: ‘Vade retro virus’

Cosa ne sarà dell’estate? A domandarselo sono veramente in molti, in particolar modo in Calabria. Una regione che vive soprattutto di turismo balneare non può che iniziare a tirare le somme di ciò che il virus causerà nei prossimi mesi.

Il distanziamento sociale, l’utilizzo di DPI, il divieto degli spostamenti. Come può tutto questo coniugarsi con il semplice e bellissimo gesto di recarsi in spiaggia e fare un tuffo in mare? Il sindaco di Tropea, una fra le più note località estive della nostra regione, non si scoraggia e su Facebook scrive:

“Vada retro virus”.

Il primo cittadino del bellissimo comune calabrese continua:

“Il mare è sicuro, il Covid-19 non nuota nell’acqua. E la sabbia di mare non trasmette il contagio”. A dirlo è Gianni Rezza, direttore del reparto malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità in un’intervista a “IL GIORNO”. «L’acqua di mare non è assolutamente un problema. La diluizione garantita dal mare risolve il problema». E le spiagge? «Anche per le spiagge, non vedo rischi – spiega Rezza- Vede, il problema non è l’acqua di mare e non è la sabbia. Non è che sedendosi sulla spiaggia, o facendo il bagno si rischi di essere infettati. Pensare che se si mette una mano sulla sabbia e poi la si porti al viso si possa essere contaminati mi sembra fantascientifico. E lo stesso, e anche di più, vale per l’acqua di mare. Ebbene, prima che venisse imposto il coprifuoco h/24, nell’ultima riunione ASALT, a domanda: cosa ci potrebbe aiutare a superare questa maledizione? Ebbi a rispondere: “il nostro mare e la nostra cipolla rossa”. Vedrete, dissi con tono profetico, che gli scienziati accerteranno che godere degli influssi benefici del nostro mare cristallino e le proprietà organolettiche della nostra regina rossa, è un mix portentoso che sconfigge il virus. Ora, dunque, tocca alla nostra miracolosa cipolla; provate ad immaginare cosa accadrebbe”.