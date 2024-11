Estate Ragazzi 2014 all’oratorio Don Bosco di Reggio Calabria.

di Federica Geria – “L’oratorio don Bosco di Reggio Calabria-Modena, si propone di essere un ambiente educativo come lo ha voluto e inventato Don Bosco. Egli desiderava che ogni opera salesiana si distinguesse per essere una casa che accoglie, che evangelizza e che educa alla vita nei suoi piu’ vari aspetti: dalla cultura al teatro, dalla musica allo sport e al tempo. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di svago, teatri, ma soprattutto giovani. Sono i giovani, infatti che animano l’oratorio e lo dimensionano secondo la loro allegria.” L’oratorio “don Bosco” presenta l’Estate Ragazzi 2014, un progetto educativo finalizzato ad offrire ai giovani partecipanti opportunità di socializzazione, divertimento, pratica sportiva, percorsi ludico-educativi e tante altre attività. Dal 18 Giugno al 17 Luglio 2014, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle 20.00 l’intero staff di animazione vi aspetta presso l’oratorio – centro giovanile in via Maria Ausiliatrice 3 Reggio Calabria, con tantissime e divertenti novità! Per ulteriori info: oratoriofmareggio@gmail.com