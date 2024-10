Reggio, presentazione estate 2022. L’accusa di Pegna: ‘Dal Comune attendo i soldi del 2021’

Atti ingiuntivi in arrivo per il Comune di Reggio Calabria. A comunicarlo è il promoter Ruggero Pegna in attesa, dopo un anno, di un contributo da 45 mila euro

“Purtroppo dopo oltre trent’anni di collaborazione e la realizzazione di alcuni dei più grandi eventi organizzati a Reggio, tutti di portata nazionale e alcuni internazionale, mi sono visto costretto ad affidare al mio avvocato Tiziano Lio la pratica riguardante l’Estate Reggina 2021, per l’organizzazione della quale, ad oggi, il Comune di Reggio Calabria continua a rendersi inadempiente rispetto al pagamento di quanto dovuto.

La mia società Show Net srl, di concerto con l’allora delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina 2021, Mario Cardia ed in ragione di una collaborazione con l’Amministrazione comunale, consistita nella concessione del suolo pubblico e nell’impegno a corrispondere di un contributo (ad oggi soltanto promesso) di 45.000 euro complessivi, ha praticamente confezionato tutti gli eventi principali della scorsa edizione: con i concerti di Barreca, Remo Anzovino, Giovanni Allevi, Subsonica, Aiello, Francesca Michielin, garantendo l’accesso agli eventi a biglietti ridotti rispetto ai normali prezzi dei tour ovvero, addirittura, l’ingresso libero all’Arena.

Lo stesso Ente, che presentava gli eventi in due conferenze stampa a Palazzo San Giorgio, garantiva che l’importo sarebbe stato pagato dal Comune a seguito del riparto dei contributi che lo stesso Ente avrebbe ricevuto dalla Città Metropolitana, in modo specifico per l’Estate Reggina 2021. Nonostante, seppure con grande ritardo, il Comune sia stato destinatario di questo contributo, a tutt’oggi gli uffici si rifiutano di rispettare l’impegno dell’Amministrazione Comunale, malgrado ripetuti solleciti anche da parte del mio legale, disconoscendo lo stesso impegno e, peraltro, smentendo clamorosamente la parte politica, il dottor Cardia in particolare, che conferma senza indugi e perplessità gli obblighi assunti, come ha ribadito solo pochi giorni fa con una pec inviata a Sindaco ff, Assessori e Dirigenti per richiamarli al rispetto degli impegni presi.

Dopo un anno di reiterati solleciti, purtroppo mi vedo costretto ad un’azione legale che mai avrei voluto intraprendere verso il Comune di una Città con cui ho avuto un grande legame e una straordinaria collaborazione, peraltro culminate con vari bandi vinti dal Comune grazie a miei progetti per oltre 700mila euro incassati dall’Ente, a cui ho sommato investimenti e rischi della mia stessa società. Inutile elencare l’incredibile quantità e spessore di eventi di questi anni, dall’inaugurazione musicale del Palapentimele con Sting, al concerto in mondovisione di Elton John, all’evento con Mark Knopfler, passando per tutti i big italiani e festival originali progettati per Reggio, fino a Notre Dame De Paris dello scorso maggio che ho voluto dedicare al 50° dei Bronzi di Riace portando migliaia di studenti dei matinée per le scuole a visitare il Museo Nazionale nel pomeriggio degli spettacoli, nell’indifferenza di tutta la politica locale e regionale”.

Ruggero Pegna