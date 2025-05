Reggio si trasforma nella ‘Sunsetland’: il tramonto al centro della scena estiva, dj set tutte le sere

C’è un momento preciso, ogni giorno, in cui Reggio si ferma e si specchia nel mare: è l’istante in cui il sole tramonta dietro la Sicilia, tingendo lo Stretto di sfumature sempre diverse, a volte dorate, altre rosa antico e, nei giorni più sfavillanti, rosso fuoco. È quel momento che si vuole trasformare in esperienza, in racconto, in emozione condivisa. Perché non è solo un bel tramonto: è un’identità, una poesia quotidiana che unisce cittadini e visitatori nello stesso sguardo stupito.

La città si prepara a vivere un’estate 2025 all’insegna della musica, della partecipazione e di un elemento naturale che diventa fulcro identitario e culturale: il tramonto. È quanto annunciato dall’assessore Carmelo Romeo durante l’ultima puntata di Live Break, la trasmissione targata CityNow, dove ha illustrato i dettagli della nuova delibera d’indirizzo approvata dall’Amministrazione comunale.

“Valorizzare il tramonto come tema centrale”

“Punteremo tantissimo su un aspetto che forse finora è stato un po’ sottovalutato: il tramonto”, ha dichiarato Romeo. “Vogliamo farlo diventare un tema, un punto di partenza, una leva attrattiva. Chi viene da fuori deve sapere che a Reggio può vivere uno dei tramonti più belli del mondo, in un contesto musicale e culturale che lo valorizzi appieno”.

Un’idea suggestiva che diventa anche una strategia di promozione turistica, con l’obiettivo dichiarato di rendere Reggio Calabria una “destinazione” riconoscibile:

“Attraverso le azioni immateriali vogliamo valorizzare il territorio. L’obiettivo è doppio: spendere bene le risorse europee che siamo riusciti a ottenere da Bruxelles e creare eventi che rendano Reggio attrattiva agli occhi di chi ci guarda da fuori”, ha sottolineato l’assessore.

L’Arena dello Stretto cuore dell’estate reggina

Al centro della programmazione estiva torna l’Arena Ciccio Franco, che sarà allestita con un palco scenografico fisso:

“Ogni giorno ospiterà dj set variegati, con artisti locali, nazionali e internazionali. Abbiamo previsto un avviso pubblico per dare spazio e visibilità anche agli aspiranti dj, che saranno affiancati da professionisti esperti e avranno modo di esibirsi in un contesto reale e stimolante”.

Una possibilità di crescita concreta anche grazie alla sinergia con il Centro giovanile dove si terranno corsi pre-occupazionali – per 20 ragazzi – legati proprio alla produzione musicale.

Sunsetland Summer Festival: la novità dell’estate 2025

Tra le iniziative più attese, spicca il Sunsetland Summer Festival, in programma dall’11 al 20 agosto. Un evento che coniuga il concetto del tramonto con due filoni narrativi principali: “Mediterraneo” e “Nuovi Suoni”.

“Deejay set al tramonto, performance musicali, animazione, coinvolgimento dei cittadini e crescita professionale: vogliamo costruire un’esperienza completa”, ha spiegato Romeo. “Ci saranno anche appuntamenti dedicati alla musica popolare e classica, attraverso i festival che nella scorsa estate hanno dato ottimi risultati in termini di pubblico e partecipazione”.

Un’estate all’altezza delle aspettative

L’approccio adottato dall’Amministrazione vuole dunque consolidare il percorso iniziato con l’estate 2024 e proseguito durante i*l Natale appena trascorso:

“Con la delibera approvata puntiamo a implementare quel modello. I riscontri sono stati molto positivi, sia tra i cittadini che tra i turisti. Ora vogliamo alzare il livello”, ha concluso l’assessore.

La narrazione è cambiata, lo si percepisce nell’aria, ma si tocca anche con mano. La macchina organizzativa comunale si è messa in moto già da settimane, segno della volontà di donare alla città un’estate da non dimenticare.