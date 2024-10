Estate Reggina, sold out per il Concorso World Top Model Baby

Successo straordinario e sold out presso il Circolo Windsurf dello Stretto sul lungomare Falcomatà per il concorso “World Top Model Baby” organizzato dalla Associazione“Bellatrix” del Presidente Maria Nucera.

Serata condotta da Consolato Malara, allestimento meraviglioso, tanta musica con le esibizioni della cantautrice Maria Marino, spettacoli di Cabaret con i “I Non Ti Regoli” e la straordinaria coppia proveniente direttamente da Zelig Santo Palumbo e Maria Misericordia, ma soprattutto grande partecipazione e entusiasmo tra il pubblico, tutto questo fa presagire un futuro ricco di successi per un’associazione che nasce con l’obiettivo primario di organizzare corsi di formazione nell’ambito dello spettacolo,della moda e della musica.

Ecco i risultati finali del concorso:

CATEGORIA BABY

1 posto : Rubina Leuzzo – Miss Spettacolo

2 posto: Jasmine nasuti-miss bellatrix

3 posto: crystal laurendi-miss bellatrix

CATEGORIA TEENAGER

1 posto: Noemi Manti -Miss spettacolo

2 posto: Francesco Rodà -Mister Bellatrix

3 posto: Ilaria Gattuso – Miss Bellatrix

CATEGORIA MISS

1 posto : Mariachiara Dascola- miss spettacolo

2 posto : Paola Franco – Miss Bellatrix

3 posto : Aurora cutrupi-miss Bellatrix

Miss Metropolitana -Giada Toscano

Miss Windsurf Dello stretto- Vanessa Foti

CATEGORIA OVER

1 posto : Valentina Zema-Miss Over Bellatrix

2 posto: Paola labate – miss over bellatrix

3 posto: Valentina canino -miss over Bellatrix.

Il Presidente dell’Associazione Maria Nucera ringrazia la Città Metropolitana di Reggio Calabria per il contributo profuso alla realizzazione dell’evento, il Circolo Windsurf dello Stretto per l’ospitalità, le partnership di Salvatore la Porta del “Pilone d’Oro” e l’Agenzia C.M.S.di Claudio Bellezza.

Ci rivedremo presto con tante altre sorprese, conclude Maria Nucera.