Estate Villese, un cartellone ricco di ospiti eccellenti

È partita alla grande e ha in serbo grandi sorprese il cartellone di eventi dell’Estate Villese 2019 che, pur non incidendo minimamente nelle casse comunali, grazie agli sponsor garantirà un mese ricco di appuntamenti.

Dopo tre giornate di musica, teatro e spettacolo in Piazza Valsesia le attività riprendono giorno 1 agosto a Cannitello con una prima serata di musica per scatenarsi sotto le stelle, e giorno 2 agosto con un importante incontro culturale dal titolo esplicativo “Donne di Calabria, il coraggio di combattere nella terra dei diritti negati” dove donne simbolo di questa terra racconteranno le dure realtà che giornalmente affrontano messe a confronto con le rappresentanti istituzionali, infatti, non mancheranno gli spunti grazie all’intervento delle mamme Silvana Ruggiero, anche assessore al Comune di Bagnara, Rosita Terranova, Angela Villani, Stefania Gurnari e Sabina Berretta, interverranno l’assessore regionale al welfare e alle politiche sociali Angela Robbe, la presidente della commissione pari opportunità della regione Cinzia Nava e la delegata della Cpo della Città Metropolitana di Reggio Calabria Viviana Porcino.

Ma è solo l’inizio, sono tanti gli appuntamenti dislogati in tutta la città tra cultura, spettacolo, teatro, cabaret e musica. Non mancano ospiti d’eccezione e appuntamenti imperdibili a partire dalla 55° edizione della Traversata dello Stretto che quest’anno il 4 agosto vedrà, per la prima volta, l’arrivo al futuro Porto Turistico, il 3 agosto la Cover Band dei Beatles, immancabile l’appuntamento all’insegna della legalità con la Fondazione Scopelliti, infatti, oltre la commemorazione istituzionale del Giudice il 7 agosto il #Calabriaincampus fa tappa a Cannitello seguito dallo spettacolare show del comico Gennaro Calabrese.

Irrinunciabile lo spettacolo in calendario del 9 agosto con lo spettacolo del comico volto noto di Zelig Danilo Vizzini e del ballerino di breakdance Mowgly reduce dall’avventura del talent di canale 5 in prima serata Amici. Non basta, pur non incidendo minimamente sulle casse comunali, sono tante le serate come gli appuntamenti con lo spettacolo di Gigi Miseferi o, ancora, con il comico Pasquale Caprì.

Insomma, non manca nulla, spazio anche ai sapori della nostra terra con la “Sagra dei sapori del mare”. Spazi dedicati ai più piccoli, angoli di cultura e momenti di sano divertimento che allieteranno i cittadini e chi deciderà di fermarsi a Villa a godere di un panorama mozzafiato.

Soddisfatto il primo cittadino Giovanni Siclari che ha ribadito come «gli sforzi fatti per regalare ai villesi una stagione estiva piena di eventi ha dato i suoi frutti nonostante le somme a disposizione siamo molto inferiori rispetto agli anni passati.

Nonostante tutto, grazie alla collaborazione delle associazioni e dei delegati di quartiere siamo comunque riusciti a organizzare un cartellone vasto e che soddisfa tutte le esigenze, dalla musica allo spettacolo, dalla cultura alla legalità.

Un ringraziamento alla delegata allo spettacolo e legalità Mariagiovanna Santoro, deleghe cui tengo molto perché le ho curate io negli anni passati ma, soprattutto, perché credo che siano fondamentali in una città che come Villa vuole diventare turistica e ha tutte le carte in regola per sognare in grande».

Parte attiva e cuore delle attività in programma sono le associazioni locali che la delegata Santoro ha inteso ringraziare perché «solo con il loro contributo abbiamo potuto concretizzare molte attività e rendere possibili tanti momenti di aggregazione e condivisione. Nonostante le esigue risorse rispetto agli altri anni, sono certa che sarà comunque un’estate brillante ricca di sano divertimento e con uno sguardo sempre attento a temi importanti».