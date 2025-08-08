Reggio, successo per Eugenio Bennato e il concerto evento del festival ‘Radici’ – FOTO

Una serata che resterà scolpita nella memoria di Reggio Calabria e di tutti i presenti: l’energia trascinante di Eugenio Bennato ha mandato letteralmente in tilt l’arena “Ciccio Franco”, regalando al pubblico un concerto vibrante, autentico e profondamente emozionante.

Continua a mietere successi il musical festival etno folk pop “Radici”, promosso dall’Associazione Culturale e Spettacolo “I Falchi” in collaborazione con l’Officina dell’Arte, che ieri ha regalato l’ennesimo scatto d’autore a questa splendida estate reggina. La città, abbracciata dal suo meraviglioso lungomare, si è trasformata in un teatro a cielo aperto, affollato da migliaia di persone tra residenti e turisti, tutti pronti a vivere un’esperienza musicale collettiva, autentica e coinvolgente.

Quando Eugenio Bennato sale sul palco, l’atmosfera si accende immediatamente. Il suo vastissimo repertorio, che affonda le radici nella tradizione popolare del Sud Italia e nella musica etnica, si fa ponte tra culture, generazioni e sensibilità. Dai primi brani, il pubblico si lascia travolgere, cantando a squarciagola i classici che hanno segnato la storia musicale italiana, rispondendo con entusiasmo e partecipazione a ogni nota, ogni battito, ogni parola.

Ma quello che rende questa tappa ancora più speciale è il legame profondo tra Bennato e la Calabria. Lui stesso, con voce commossa, definisce questa terra “casa”, lasciando trasparire un’emozione sincera nel suonare in un luogo simbolico, ricco di storia e di ispirazione culturale. La sua musica, fatta di ritmo, denuncia, passione e orgoglio meridionale, trova a Reggio la sua cornice perfetta.

La forza del festival “Radici” sta tutta qui: unire passato e presente, tradizione e innovazione, dando voce agli artisti che sanno ancora raccontare e coinvolgere con autenticità. E in questo, Bennato è maestro indiscusso.

Leggi anche

Quella di ieri non è stata solo una tappa musicale, ma una celebrazione della cultura popolare, della musica che unisce, del Sud che resiste e incanta. Il “Radici” continua a essere una delle manifestazioni più importanti dell’estate calabrese e il concerto di Eugenio Bennato ne è stata, senza dubbio, una delle punte più alte. Reggio ha risposto con il cuore. E la musica, ancora una volta, ha fatto il resto.