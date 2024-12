Fondi europei, ‘Europa a casa’ per giovani e imprese: la presentazione ad Altafiumara

Sarà presentato oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 10.30, presso Altafiumara Resort – Sala “Le Vele” (Villa San Giovanni) , il nuovo servizio “Europa a casa” , opportunità concreta per attingere alle risorse europee con mirate azioni di informazione e di accompagnamento.

“È uno strumento che abbiamo fortemente voluto con il Partito Popolare Europeo (PPE) e con Forza Italia Calabria per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles e la nostra regione, affinché le opportunità dell’Unione Europea diventino accessibili per i calabresi in modo pratico e diretto, contribuendo allo sviluppo dei territori” – dichiara l’europarlamentare Giusi Princi, promotrice dell’iniziativa.