Europee, Decaro (Pd) dopo il boom di preferenze: “Difficile trovare le parole giuste”

Boom di preferenze per Decaro alle elezioni europee. Il sindaco di Bari sfiora il mezzo milione di preferenze ed è il primo nel Collegio Sud. Attraverso Facebook, Decaro ha ringraziato i tanti sostenitori che gli hanno consentito di ottenere un risultato strepitoso.

“Grazie. Di fronte a un risultato come questo è difficile trovare le parole giuste. L’affetto e la fiducia che mi avete consegnato mi affidano una responsabilità enorme.

Dai piccoli paesini e dalle grandi città, dai giovani e dagli anziani, dai sindaci, dai consiglieri comunali, dagli amministratori tutti, dai sostenitori di sempre e da chi mi ha conosciuto solo in questi ultimi mesi. Vi porto tutti nel cuore.

Continuerò ad essere “il sindaco” che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud ma non abbiamo paura, perché i sindaci sanno che dal giorno dopo le elezioni si comincia a lavorare per non tradire la fiducia di chi ti ha votato. Vi porterò con me, primi cittadini d’Europa”.