Reggio, estate di cultura al Castello Aragonese: l’iniziativa di Calabria dietro le quinte

Nuove iniziative in cantiere per l’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” che dal 29 luglio partirà con una nuova edizione del progetto culturale e artistico “N.T.T. – New Theatre training”, sostenuto dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, con l’obiettivo di favorire il rilancio e la ripartenza delle attività di spettacolo dal vivo sostenendo e migliorando l’attività di formazione per la creazione di nuove professionalità in Calabria.

Calabria dietro le quinte e il new theatre training

Il progetto, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è rientrato tra le 106 imprese culturali italiane selezionate su oltre 1200 progetti con il bando di “Scena Unita” e prevede a partire dalla prossima settimana e fino a dicembre la realizzazione di spettacoli artistici di vario genere, incontri letterari, workshop, seminari e corsi di formazione sul teatro, l’organizzazione di eventi, il marketing e la gestione d’impresa culturale.

Una nuova opportunità per i giovani del nostro territorio che ambiscono a entrare in questo importante settore, sensibilmente penalizzato dalla attuale pandemia di Covid-19, ma che rappresenta una importante risorsa per il nostro paese e per la nostra regione. Il programma artistico e culturale, in via di completamento, prevede nella magnifica location del Castello Aragonese una rassegna di incontri letterari dal titolo “Letture al Castello” con la presentazione, giovedì 29 luglio alle 18,30, dei libri sul dialetto reggino di Nanni Barbaro in collaborazione con Città del Sole edizioni; venerdì 30, invece, ci sarà la presentazione del romanzo “La strana vita di Carlos Munos” della giovane scrittrice reggina Benedetta Zema e con gli interventi dell’Associazione Fuori Posto e sabato 31 alle 19,00, la presentazione del romanzo “Una vita abbastanza” dell’attore Piermaria Cecchini.

Spazio soprattutto agli spettacoli, con due eventi speciali, nel terrazzo all’aperto del Castello Aragonese con gli appuntamenti “Note di teatro al Castello”: venerdì 30 luglio alle 20,30, si terrà lo spettacolo di musica e danza “Latido Battito” dedicato alle sonorità del Mediterraneo; mentre, sabato 31 si svolgerà lo spettacolo teatrale “Ti Rac-Canto Dante” del noto attore Piermaria Cecchini che interpreterà alcune letture sceniche tratte dalla Divina Commedia per celebrare i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri. La programmazione estiva si completerà con la rassegna comica “Cabaret alla Villa” dal 27 al 29 agosto a Reggio Calabria con la partecipazione di artisti provenienti dai più noti format comici televisivi (Zelig e Made In Sud) e con lo spettacolo di Gennaro Calabrese il 13 agosto a Bova Marina. Gli spettacoli prevedono un biglietto d’ingresso acquistabile in prevendita presso la tabaccheria De Carlo sul corso Garibaldi o al botteghino prima dell’evento.

Ulteriori dettagli del progetto saranno illustrati nella conferenza stampa che si svolgerà a Palazzo San Giorgio martedì 27 luglio alle ore 10,30. Interverranno Giuseppe Mazzacuva – presidente di “Calabria dietro le quinte” e responsabile del progetto, Rosanna Scopelliti – Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Enzo Marra presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria, Mario Cardia consigliere delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina e Silvio Cacciatore consigliere delegato alla cultura del Comune di Bova Marina.

Maggiori informazioni

Per partecipare alle iniziative culturali e artistiche, viste le vigenti disposizioni anti-covid, sarà necessaria la prenotazione inviando una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o whatsapp al 347.2786180 / 340.9100925 o consultando la pagina facebook @calabriadietrolequinte.