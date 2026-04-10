L’ex Martino: ‘Se la Reggina non è mai stata prima in classifica…’

Nel corso della trasmissione “Zona D” su LaC Tv, è intervenuto l’ex direttore sportivo della Reggina Gabriele Martino. Di seguito alcuni passaggi che hanno riguardato la squadra amaranto: “Il fatto che non ci sia una squadra che a quattro giornate dalla fine si sia staccata, farebbe pensare ad un campionato molto equilibrato e così è. Poi l’equilibrio non è stato forse verso l’alto, non dico sia mediocre ma sicuramente non ha regalato un grande spettacolo calcistico.

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Basti pensare che nella prima posizione si sono alternate tutte e quattro le squadre a eccezione della Reggina. Per conoscere la vincitrice probabilmente bisognerà aspettare la penultima o forse l’ultima giornata. La Reggina è stato il club che ad inizio di stagione veniva dato come dominatore di questo campionato e invece, almeno fin qui, ha deluso le attese, gli spettatori, la città. Si sperava tanto che questo potesse essere l’anno giusto ma a quattro partite dalla fine non è così. Se è vero che delle squadre che stazionano in alto non è mai stata prima la Reggina, vuol dire che la stagione è stata quantomeno difficoltosa. Magari ci arriverà all’ultima giornata, anche se credo che sarà un pò difficile.

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E’ evidente che sono stati commessi degli errori, a partire dalla scorsa estate nell’approntare una squadra che sulla carta sembrava fortissima, ma non basta prendere i giocatori per fare una squadra forte, poi bisogna saperli mettere insieme, gestirli, creare le condizioni per le prestazioni ottimali e tutto questo non è accaduto. Quando poi hanno cercato di modificare l’organico messo in piedi in estate, sono stati commessi altri errori se pensiamo che i calciatori arrivati, ad eccezione di qualcuno, non hanno lasciato il segno. Una squadra che lo scorso anno è arrivata alle spalle del Siracusa di un solo punto, era una compagine forte che probabilmente non si è saputo migliorarla. I risultati sono sempre il frutto del lavoro quotidiano.