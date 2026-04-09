Gela-Reggina: undici iniziale, quali saranno le scelte di Torrisi?

Dopo la lunga pausa che ha riguardato soltanto la Reggina, visto che tutte le altre sono scese in campo nel turno infrasettimanale prima di Pasqua, gli amaranto si preparano a tornare in campo. Per la formazione di Torrisi sarà la terza trasferta consecutiva, un dato che, numeri alla mano, non sembra rappresentare un ostacolo.

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Lontano dal Granillo, infatti, la Reggina in questo campionato ha spesso trovato continuità e risultati. Lo confermano anche le ultime due uscite, entrambe vinte, sui campi di Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo. Un rendimento che lascia pensare come giocare ancora fuori casa possa persino trasformarsi in un vantaggio in questa fase della stagione.

Le scelte dovrebbero andare nella direzione della continuità. Non ci sono informazioni da parte della società riguardo eventuali indisponibili e quindi riteniamo che Torrisi possa essere orientato a confermare gli stessi uomini e anche le stesse convocazioni delle ultime partite. Una scelta che sembra figlia della fiducia verso quel gruppo che, nel corso della stagione, ha garantito equilibrio, prestazioni e risultati.

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Contro il Gela, quindi, dovrebbe essere riproposto l’assetto già visto nelle uscite più recenti. Tra i pali spazio a Lagonigro, con Giuliodori a destra, i fratelli Girasole al centro della difesa e Distratto a completare la linea a sinistra. In mezzo al campo Laaribi e Fofana, con quest’ultimo che dovrebbe aver ritrovato una condizione fisica migliore. Sulla trequarti Edera, Mungo e Di Grazia, alle spalle di Ferraro.

Possibile anche il recupero del capitano Barillà, presenza che potrebbe rivelarsi importante in un finale di stagione che, pur avvicinandosi alla conclusione, può ancora riservare sorprese. Avanti con gli uomini di maggiore affidabilità per provare a dare un altro segnale in casa del Gela, in attesa di notizie dagli altri campi.