Reggina, l’ex Marino: ‘Salvo sorprese sarà ancora serie D e sarebbe l’ennesimo fallimento’

Ciccio Marino, tra le altre, anche ex attaccante della Reggina, parla a Gazzetta del Sud di questo finale di stagione degli amaranto: “Salvo sorprese sarà ancora Serie D e, se fosse così, sarebbe l’ennesimo fallimento. Mi auguro di sbagliarmi. Al momento la Nissa sembra favorita per arrivare a dama. Se poi dovesse fermarsi, gli amaranto dovranno essere bravi ad approfittarne.

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Pessimista? Basta guardare la classifica. C’è sempre la gara da recuperare ma non è detto che la si vinca.

L’undici di Torrisi ha sprecato una grande occasione in una stagione ampiamente alla portata. È un campionato mediocre, livellato verso il basso. Un club blasonato come il nostro sarebbe dovuto essere in testa con sei punti di vantaggio sulla seconda. Rischiamo invece di restare per il quarto anno tra i dilettanti.

I mancati successi con Lamezia e Acireale hanno inciso sulla classifica. Forse sarebbero bastati anche due pareggi. Ancora non riesco a capire come non si sia riusciti a fare bottino pieno.

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Ritengo Torrisi sia un buonissimo allenatore. Da quando è arrivato ha cambiato mentalità ai calciatori conquistando nove vittorie di fila. Purtroppo nell’ultimo mese la squadra ha avuto una flessione. La rimonta è stata parziale. Per risalire la graduatoria si sono sprecate energie fisiche e mentali. Ma il tecnico catanese ha parecchie qualità.

Se ci fosse stato dall’inizio, lo certifica la media punti, la Reggina adesso sarebbe sopra la Nissa. Senza nulla togliere a Trocini, professionista serio. Deciderà la proprietà se riconfermarlo.

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Mancanza di un attaccante? A me Ferraro piace e non ha colpe. Centravanti moderno, potente e veloce, che dà profondità e allunga le difese avversarie. Punto di riferimento in area, costringe gli avversari a rincorrerlo. Mi ha, invece, deluso Guida che non si è evidentemente ambientato.

La Reggina è superiore al Savoia. La Nissa, ripeto, ha le carte in mano. Si permettere anche di tenere in

panchina Sarao.

Con il Gela conteranno le motivazioni e gli ospiti ne avranno di più. Mi sbilancio: la Reggina batterà il

Gela“.

fonte foto: facebook Francesco Marino