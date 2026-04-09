Serie D, rush finale: tutte le gare delle prime quattro in classifica
La Reggina dovrà giocare una partita in più, il recupero con l'Enna
09 Aprile 2026 - 09:39 | Redazione
Quattro giornate alla fine del campionato, cinque per la Reggina che scenderà in campo anche il 15 di aprile per il recupero contro l’Enna. Vediamo il quadro completo delle prime quattro in classifica e gli scontri che dovranno affrontare.
NISSA: Acireale-Nissa; Nissa-Enna; Sambiase-Nissa; Nissa-Paternò.
SAVOIA: Vigor Lamezia-Savoia; Savoia-Nuova Igea Virtus; A. Palermo-Savoia; Savoia-Sancataldese.
ATHLETIC PALERMO: Athletic Palermo-Favara; Vibonese-A. Palermo; A. Palermo-Savoia; Ragusa-A. Palermo.
REGGINA: Gela-Reggina; Reggina-Enna (15 aprile); Reggina-Paternò; Milazzo-Reggina; Reggina-Sambiase.
La nuova classifica
- Nissa 59
- Savoia 57
- Athletic Palermo 54
- Reggina 53*
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 48
- Sambiase 48
- Milazzo 42*
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 34*
- Ragusa 32
- Vibonese 31
- Acireale 30
- Favara 28
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 24
- Paternò 18