City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI
In Evidenza

Serie D, rush finale: tutte le gare delle prime quattro in classifica

La Reggina dovrà giocare una partita in più, il recupero con l'Enna

09 Aprile 2026 - 09:39 | Redazione

Nuova Igea Reggina recupero

Quattro giornate alla fine del campionato, cinque per la Reggina che scenderà in campo anche il 15 di aprile per il recupero contro l’Enna. Vediamo il quadro completo delle prime quattro in classifica e gli scontri che dovranno affrontare.

Leggi anche

NISSA: Acireale-Nissa; Nissa-Enna; Sambiase-Nissa; Nissa-Paternò.

SAVOIA: Vigor Lamezia-Savoia; Savoia-Nuova Igea Virtus; A. Palermo-Savoia; Savoia-Sancataldese.

ATHLETIC PALERMO: Athletic Palermo-Favara; Vibonese-A. Palermo; A. Palermo-Savoia; Ragusa-A. Palermo.

REGGINA: Gela-Reggina; Reggina-Enna (15 aprile); Reggina-Paternò; Milazzo-Reggina; Reggina-Sambiase.

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 59
  2. Savoia 57
  3. Athletic Palermo 54
  4. Reggina 53*
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 48
  7. Sambiase 48
  8. Milazzo 42*
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36*
  11. Enna 34*
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese 31
  14. Acireale 30
  15. Favara 28
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?