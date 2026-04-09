Gela-Reggina, adesso è ufficiale: trasferta vietata ai tifosi amaranto. Le motivazioni
Per la seconda partita consecutiva, la squadra non potrà avere il supporto dei propri sostenitori
09 Aprile 2026 - 11:19 | Redazione
“AS Reggina 1914 comunica che, in occasione della prossima gara in trasferta in programma allo Stadio Comunale “Vincenzo Presti” di Gela, le autorità competenti hanno disposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti per tutti i non residenti nel Comune di Gela, causa lavori di ristrutturazione che interessano l’impianto ospitante”.
Era già successo in occasione dell’ultima gara contro l’Athletic Palermo. Sono due le trasferta consecutive alle quali i tifosi non potranno essere presenti. Anche in quel caso per mancanza del settore ospiti.