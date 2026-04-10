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Serie D, Gela-Reggina: designato il direttore di gara

Intanto torna l'appuntamento con mister Torrisi in conferenza stampa

10 Aprile 2026 - 09:50 | Redazione

Prosegue l’avvicinamento a Gela-Reggina, sfida valida per la 31ª giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 12 aprile alle ore 15 allo stadio Presti.

A dirigere l’incontro sarà Giosué Ambrosino della sezione di Torre del Greco. Ad assisterlo ci saranno Enrico Antonini di Bassano del Grappa ed Enrico Rossetto di Schio.

Intanto, in casa amaranto, torna il tradizionale appuntamento della vigilia con la stampa. Sabato alle ore 12, al centro sportivo Sant’Agata, è in programma la conferenza pre gara di mister Torrisi.

RegginaReggio Calabria Calcio

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