Ex Reggina, Simone Giacchetta si guadagna il rinnovo con l’Albinoleffe

Per due volte ai play off, una stagione, l’ultima, raddrizzata dopo un brutto percorso che stava portando l’Albinoleffe verso la parte più bassa della classifica. Obiettivo raggiunto anche per quest’anno per l’ex amaranto Simone Giacchetta, direttore sportivo della società blu-celeste ed un lavoro che gli viene riconosciuto, visto che il suo contratto è stato prolungato fino al 2021. Complimenti Jack, uno di quelli che ha fatto la storia della Reggina.