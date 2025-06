Protagonisti due ex Reggina. Cicerelli: ‘Plizzari infortunato? Durante la premiazione…’

19 gol realizzati non sono bastati a portare la Ternana in serie B. L’ex Reggina Cicerelli analizza al Corriere dell’Umbria la stagione, con la finale persa contro il Pescara e quella coda polemica che ha riguardato l’altro ex amaranto Plizzari, definito da tutti eroe avendo parato da infortunato due grandi conclusioni e soprattutto tre rigori. L’attaccante dei rossoverdi non la pensa così: “Riflettendo su quanto è successo, penso che non si fosse fatto male. Quando è andato a terra mi sono avvicinato e gridava dal dolore, dopo la premiazione saltava dalla gioia e sul rigore di Donnarumma ha compiuto un miracolo. Un atteggiamento che non condivido e che ha dato fastidio, ma ormai è andata così“.