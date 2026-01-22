Ex Reggina, Taibi: ‘Manterremo l’impegno con Pippo Inzaghi. Non ci fosse stato il fallimento…’

Con la sua Pistoiese, il Ds MassimoTaibi, ha guadagnato la finale di Coppa Italia serie D, si confronterà con l’Ancona e può ritenersi questo il primo obiettivo stagionale da raggiungere. In campionato è collocato al terzo posto, ha superato il momento di crisi e spera di poter agguantare la testa della classifica distante di cinque punti. Ha parlato a Gazzetta del Sud: “La Reggina è rimasta nel cuore. Mi informo sui risultati e mi fa piacere che il gruppo si sia ripreso. Leggendo la classifica direi che la promozione diretta è alla portata, anche se non bisognerà abbassare la guardia. Due punti non sono niente e la formazione amaranto ha le carte in regola per andare in Lega Pro. Rimango fiducioso, ma attenzione ai facili entusiasmi.

Ci speravo nella rimonta anche perchè l’organico è competitivo. Aggiungo che Torrisi è un signor allenatore che ha evidentemente cambiato la mentalità del gruppo. Anche Trocini lo è. Lo scorso anno fece un percorso virtuoso che condusse la Reggina a un punto dal Siracusa. Purtroppo quando le cose non vanno bene sono sempre gli allenatori a pagare. Anche la dirigenza sta lavorando bene.

La favorita oltre la Reggina? Forse il Palermo, lo vedo maggiormente strutturato rispetto alle altre due. C’è Perinetti che ha grande esperienza e la Reggina dovrà giocare lo scontro diretto nel capoluogo siciliano. All’andata vinsero al Granillo. Con Pippo Inzaghi abbiamo preso un impegno e lo manterremo. Un giorno torneremo e completeremo il lavoro lasciato a metà. Il sogno è riportare la Reggina in A, l’avremmo già fatto se non ci fosse stato il fallimento”.