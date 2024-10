L’ex Massimo Taibi: ‘Con il Trapani sarò al Granillo. Qui è casa mia’

Una lunga avventura con la Reggina conclusa purtroppo nel peggiore dei modi, con l’esclusione della squadra dal campionato di serie B, dopo aver condotto un torneo soprattutto nella prima parte, da protagonista e sognando anche la massima serie. Poi le vicende che tutti conosciamo e che più volte sono state raccontate. La lunga avventura è quella di Massimo Taibi Ds della società amaranto per cinque anni vissuti tra soddisfazioni, una promozione in serie B e tante difficoltà legate più a vicende societarie che sportive.

L’ex dirigente amaranto, al momento impegnato a girare l’Europa, arrivando dalla sua Sicilia, ha fatto tappa a Reggio Calabria ed ha deciso di fermarsi per qualche giorno:

“Sto girando molto, anche in paesi non molto conosciuti in ambito calcistico, ma con tantissimi giovani calciatori di grande qualità – spiega ai microfoni di CityNow – Aspetto la chiamata giusta, intanto studio, osservo, mi aggiorno. Ho deciso di fermarmi per qualche giorno a Reggio, ho incontrato tanti amici ed inevitabilmente i discorsi fatti hanno riguardato l’incredibile fine della società amaranto. Sarò allo stadio per vedere LFA Reggio-Trapani, il Granillo è casa mia come la città di Reggio. Rivedrò con piacere i ragazzi della Curva e tutti i tifosi. Non ho ancora visto giocare la squadra di Trocini, son sicuro di assistere ad una bella partita”