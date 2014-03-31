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Fabio Mollo e Filippo Cogliandro, protagonisti di ‘Panorama d’Italia’ si raccontano a ‘Mattino Cinque’. GUARDA IL VIDEO!

Due reggini a Mattino Cinque: Fabio Mollo e Filippo Cogliandro raccontano storia, origini e sogni nell'anteprima di Panorama d'Italia, in città dal 2 al 5 aprile

31 Marzo 2014 - 10:45 | di Redazione

Fabio Mollo e Filippo Cogliandro a Mattino Cinque per Panorama d'Italia

Reggio Calabria (2-5 aprile), Lecce (14-17 maggio), Ancona (4-7 giugno), Parma (25-28 giugno), Verona (10 -13 settembre), Verbania (24-27 settembre), Brescia (8-11 ottobre), Viterbo (22-25 ottobre), Catania (5-8 novembre), Salerno (19-22 novembre).10 città coinvolte, tra cui anche Reggio Calabria. Dal 2 al 5 Aprile la città dello Stretto sarà la protagonista. Citynow.it seguirà tutti gli appuntamenti con news ed interviste video esclusive. Questa mattina durante il programma di Canale 5 ‘Mattino Cinque’ condotto da Federica Panicucci e Federico Novella Filippo Cogliandro e Fabio Mollo hanno raccontato la propria storia, le proprie origini ed i propri sogni…Ecco una breve anticipazione dei due protagonisti reggini che anche citynow.it incontrerà a breve: CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO

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Filippo Cogliandro Cultura
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