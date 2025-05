Roccella Summer Festival: Fabri Fibra tra i protagonisti del 2025

Biglietti disponibili online e il riepilogo delle date confermate per questa estate

Una frase lanciata pochi giorni fa nel Red Bull 64 Bars («Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila») ha dato il via al countdown più atteso dai fan: l’annuncio del nuovo album di Fabri Fibra. Il disco, l’undicesimo della sua carriera, uscirà il prossimo 20 giugno e si intitolerà “Mentre Los Angeles brucia” (Epic Records/Sony Music Italia).

Disponibilità e formato del nuovo album

Non si sa ancora quante e quali saranno le canzoni contenute nel disco, né i featuring e i produttori coinvolti, ma da oggi è possibile preordinare “Mentre Los Angeles brucia” in versione CD (uscita il 20 giugno), vinile e cassetta (uscita il 27 giugno). L’album sarà disponibile dal 20 giugno anche su tutte le piattaforme digitali.

Un ritorno atteso dopo “In Italia” e un 64 barre potente

A parte qualche collaborazione nei brani di altri artisti, Fabri Fibra non pubblicava nuova musica dallo scorso anno con “In Italia”. Il recente 64 barre, senza filtri e compromessi, ha mostrato un flow tagliente e lucido, con contenuti affilati e ricchi di riferimenti culturali, confermando l’attesa per il nuovo lavoro.

Leggi anche

La genesi del disco raccontata da Fabri Fibra

Fabri Fibra ha condiviso il processo creativo:

«Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. Pietrino (Chef P) ed io abbiamo iniziato ad ascoltare alcune basi e a mettere insieme il primo scheletro del lavoro. Rimasi bloccato a LA per giorni a causa di una tempesta. A inizio anno mi sono chiuso in studio per completare l’album, chiuso nella mia bolla».

Il significato profondo del titolo “Mentre Los Angeles brucia”

L’artista spiega:

«Un giorno accendo la TV e sento che è morto David Lynch mentre Los Angeles brucia. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche: anche mentre accadono tragedie, noi proseguiamo con la nostra routine. Mi sono chiesto: mentre il mondo va a puttane, cosa facciamo?».

Il Festival Tour 2025 e la tappa a Roccella Jonica

Le canzoni del nuovo album saranno inserite nel Festival Tour 2025, che vedrà Fabri Fibra tornare sul palco dopo più di due anni. Tra le tappe principali c’è il Teatro al Castello di Roccella Jonica il 23 agosto, nel programma organizzato da Ticket Service Calabria in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica e con il sostegno della Regione Calabria e Calabria Straordinaria.

Artisti in cartellone al Roccella Summer Festival 2025

Oltre a Fabri Fibra, il festival ospiterà Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Sal Da Vinci (14 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto) e Francesco De Gregori (28 agosto).

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il concerto di Fabri Fibra a Roccella Jonica sono disponibili online su TicketOne e nelle consuete prevendite, inclusi i circuiti di Ticket Service Calabria.