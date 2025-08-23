Fabri Fibra protagonista a Roccella: atteso il live al Teatro al Castello

Prosegue il rush finale del Roccella Summer Festival 2025, rassegna organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria e dal brand Calabria Straordinaria.

Questa sera, alle 21:30 sul palco del Teatro al Castello, è atteso uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione: il concerto del rapper Fabri Fibra, in Calabria con il suo Festival Tour.

I successi di una carriera ventennale

Il live di Roccella Jonica sarà l’occasione per riascoltare tutti i successi di Fibra e alcuni brani del nuovo album Mentre Los Angeles brucia.

Con oltre 20 anni di carriera e 10 album all’attivo, Fibra ha contribuito a fondare e consolidare la scena rap italiana, portando il genere a diventare il più influente del panorama musicale nazionale. Da Turbe Giovanili (2002) a Mr. Simpatia, fino al rivoluzionario Tradimento e al più recente Caos (doppio platino), l’artista marchigiano ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare insieme, trasformando il rap in un vero e proprio nuovo cantautorato capace di scalare classifiche e raccontare la realtà sociale italiana.

Fibra anche protagonista su Netflix

Dopo il successo della prima stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, il talent rap di Netflix che lo ha visto giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fabri Fibra è stato confermato protagonista anche della seconda edizione, già disponibile in oltre 190 Paesi.

Biglietti ancora disponibili

I biglietti per il concerto del Roccella Summer Festival 2025 sono ancora disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.