Fahrenheit 451′: nasce la nuova associazione culturale a Reggio Calabria.

Nasce l’associazione Culturale “Fahrenheit 451″, che si propone di promuovere attività culturali, di interesse artistico e letterario.”Fahrenheit 451” è anche associazione supporter della nuova community Mebook.it, già in rete da diversi mesi. : “Con la speranza che possa davvero essere un mezzo per trasmettere cultura al territorio, in particolare alla nostra tanto criticata società reggina” dicono i promotori. Con la nascita del sodalizio sono anche partire le adesioni.