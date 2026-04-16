‘Fair Play… mettiamoci in gioco’, Versace: “Rispetto delle regole strumento educativo non solo per lo sport”

“Un’attività di sensibilizzazione che trova il mio pieno sostegno non solo come uomo delle istituzioni ma anche come uomo di sport” – sono state le parole del Sindaco Metropolitano f.f. Carmelo Versace nell’indirizzo di saluto rivolto in occasione della presentazione dell’evento “Fair Play… mettiamoci in gioco”.

Un’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, come momento di riflessione condivisa tra istituzioni, giustizia sportiva e mondo accademico, per ribadire il valore educativo dello sport come palestra di legalità, e buone pratiche nella costruzione dei rapporti umani.

“Siamo felici di accogliere un appuntamento che intende promuovere il fair play come valore fondamentale, non solo inteso come rispetto delle regole sportive, ma anche come strumento educativo in grado di generare quella coscienza civile che migliora la società in cui viviamo. E la bontà dell’iniziativa assume maggior rilevanza perché assieme alla correttezza e allo spirito sportivo viene celebrata la bellezza della condivisione, sia all’interno che al di fuori del contesto competitivo” – ha concluso Versace.