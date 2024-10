Falcomatà a CityNow: “Reggini, dateci fiducia. Questa è la città che immaginiamo”

Il sindaco Falcomatà si racconta ai microfoni di CityNow: "Vogliamo una Reggio turistica, a fatti e non a chiacchiere. Non penso ai possibili nomi del centrodestra"

Ultima parta della lunga intervista rilasciata da Giuseppe Falcomatà ai microfoni di CityNow presso Palazzo Alvaro.

Dulcis in fundo, il primo cittadino si è soffermato sulla Reggio del futuro, quella che il centrosinistra vorrebbe realizzare con il secondo mandato. La parola però spetta ai reggini, che attraverso le urne decideranno se optare per la continuità o il cambiamento rispetto al risultato del 2014.

“In questi anni ci siamo occupati delle emergenze e dei servizi essenziali. I servizi sono erogati in maniera ottimale? No, perché è un circolo vizioso, servono le somme adatte per farlo. I numeri sono numeri. I debiti certificati al nostro arrivo erano di quasi 200 milioni, il piano di rientro di 110 milioni. In questi anni il disavanzo è passato da 110 a 61 milioni di euro, quindi circa 50 milioni in meno grazie all’azione virtuosa dell’amministrazione”, le parole di Falcomatà.

REGGIO CITTA’ TURISTICA

Quale la Reggio da costruire attraverso un secondo mandato? Falcomatà non ha dubbi e punta su quello che rappresenta storicamente l’obiettivo perennemente inseguito dalle ultime amministrazioni. Un’ipotesi teorica che fungerebbe da trampolino di lancio per la città, ma mai messa davvero in pratica.

“Vogliamo sviluppare una città turistica, quella che per naturale conformazione dovrebbe essere la nostra vera industria. Bisogna farlo con i fatti e non a chiacchiere -sottolinea Falcomatà- proseguendo e concludendo il lavoro fatto in questi anni. Serve però anche una maggiore consapevolezza del singolo cittadino, spirito e gioia che ho percepito nel periodo delle festività mariane e che dovrebbero animare ogni giorno i reggini”.

TRA FUTURO E FIDUCIA

Si avvicina la prossima campagna elettorale, chi sarà il principale avversario di Falcomatà nella corsa a sindaco di Reggio Calabria? Ancora tutto tace nel centrodestra.

“I possibili nomi del centrodestra alle prossime elezioni? Non ho tempo per pensarci, devo dedicarne alla mia attività di sindaco e futuro candidato sindaco. Il mio futuro? Credo interessi a pochi. C’è un amministrazione che ha lavorato in questi 5 anni per raggiungere determinati risultati e risolvere i problemi. Abbiamo avviato un percorso nuovo e diverso rispetto al passato, sapevamo che non era facile e serviva un secondo mandato per completare il percorso. La fiducia si chiede perchè vogliamo concludere il lavoro iniziato 5 anni fa, lo faremo senza contrapporci e senza prestarci a polemiche, semplicemente presentando la nostra idea di città. Lo faremo -conclude Falcomatà- dialogando con i cittadini e andando in giro per i quartieri”.