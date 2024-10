Falcomatà a La7: “Paese a due velocità, bere mojito a stomaco vuoto toglie lucidità…” – VIDEO

Asili nido comunali, regionalismo differenziato ed ‘effetti del mojito…a stomaco vuoto’ made in Salvini.

Il primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è intervenuto su questi temi in diretta questa mattina durante il programma televisivo Coffee Break su La7.

Da moltissimi anni si parla di aiuti e sostegni alle famiglie e nella giornata di ieri, il premier Giuseppe Conte, ha parlato anche di asili nido prospettando la possibile cancellazione della retta per le famiglie con maggiori difficoltà economiche. In Italia infatti un bimbo su dieci frequenta un asilo nido pubblico ed oltre un milione di bambini sono esclusi per mancanza di strutture e di posti.

“Un grosso in bocca a lupo al governo Conte anche se oggi avremmo dovuto parlare di altro e di ordinaria amministrazione da parte del Governo ma d’altronde bere mojito a stomaco vuoto toglie lucidità…”.

La frecciatina del Sindaco Falcomatà è chiaramente rivolta a Matteo Salvini. Il primo cittadino di Reggio Calabria entra poi nel merito degli asili nido ed affronta la questione.

“Apprezzo moltissimo il riferimento agli asili nido comunali ma allo stesso tempo il problema non è l’asilo in sé ma l’idea che abbiamo in questa paese. Se valgono ancora i principi di solidarietà e unità nazionale, oppure questo Paese è condannato ad andare a due velocità e a garantire in maniera diversi al Nord e al Sud. I miei colleghi del centro-Nord garantiscono l’apertura, la manutenzione ed il servizio degli asili nidi comunali con risorse e trasferimenti diretti da parte dello Stato. Nel mezzogiorno questi trasferimenti ordinari non arrivano ed una città come Reggio deve fare i salti mortali utilizzando altre risorse. Siamo riusciti, nonostante tutto, a garantire l’apertura di tre asili comunali che oggi portano 150 bambini della mia città ad usufruire di un servizio fondamentale”.

Falcomatà, infine ha parlato anche del regionalismo differenziato. Sotto il video dell’intervento del sindaco su La7.

