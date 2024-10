Falcomatà a RAI 3: ‘Sindaci spesso più maturi rispetto a leader politici nazionali’

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, è intervenuto nel pomeriggio odierno nel corso della trasmissione “Mezz’ora in +” in onda su Rai3. Di seguito le sue dichiarazioni.

“I sindaci -afferma- dimostrano molto spesso molta maturità rispetto ai leader politici nazionali. Oggi per quello che percepiamo noi nel contatto con i cittadini, l’odio è dato molto spesso da un disagio personale: il bullo che attacca il ragazzo non lo fa per un motivo personale, perchè spesso per quel ragazzo prova indifferenza. Se si risolvono i temi del lavoro, della sicurezza e quello dell’erogazione di beni e servizi pubblici essenziali, qualche passo avanti si farà. Se tutti stiamo bene l’odio sparisce.”