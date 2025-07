Falcomatà si veste da influencer in Consiglio e lancia la teoria dello ‘Skibidi Boppy’

E’ successo davvero: il sindaco Falcomatà lancia la teoria dello “Skibidi Boppy” in Consiglio Comunale (QUI il video, doveroso evidenziare, frutto della realtà e non dell’IA.).

Il primo cittadino, nel suo intervento con numerose punzecchiature verso i consiglieri di opposizione, anche attraverso una mimica da consumato attore, cavalca l’onda social del momento.

“Assistiamo a un’ulteriore evoluzione della politica cittadina, oggi noi siamo di fronte alla politica dello “Skibidi Boppy“. Non so se voi avete, se conoscete questa nuova terminologia alla quale assistiamo, soprattutto sui social, soprattutto con l’intelligenza artificiale, vediamo dei video in cui qualcuno, generalmente sono delle persone anziane o dei giovanissimi, dicono una cosa e poi corrono verso l’infinito dicendo “Skibidi Boppy”.

E allora è questa amministrazione inadeguata, “Skibidi Boppy“. C’è la spazzatura “Skibidi Boppy“. La città è morta perché la programmazione dell’estate non va bene “Skibidi Boppy“.

Ecco siamo di fronte a questo, perché purtroppo una minoranza in Consiglio Comunale che dovrebbe approfondire ed entrare nel merito. Corrono e scappano, noi rimaniamo e diamo risposte nel merito delle questioni, senza pur tuttavia ricevere nessuna proposta”.