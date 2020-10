Il sindaco Falcomatà incontra i giovani: 'Oggi più che mai c'è bisogno di credere in Reggio'

È stato un dialogo intergenerazionale il confronto dal nome “I giovani incontrano il Sindaco Falcomatà” a Reggio di Calabria i cui protagonisti sono stati un insieme di giovani tra i 20 e i 25 anni che hanno incontrato Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio di Calabria presso il locale reggino Moony-Bahianaca.

Si sono affrontati vari temi, fra cui i giovani e le prospettive del futuro, i progetti realizzati e quelli in programma, i rapporti sinergici con l’università Mediterranea e il coraggio di restare e le condizioni da creare per limitare la fuga dei cervelli, ma soprattutto come la politica deve agire per migliorare la qualità dei servizi. Si è degustato uno spritz che unisce da sempre il mondo universitario dal sud al nord Italia motivo di aggregazione e confronto giovanile.

È stata un’importante occasione di confronto per i ragazzi in un momento così importante per la nostra città, come quello delle elezioni, dove il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha avuto la possibilità di raccontare e raccontarsi.

L’obiettivo è rendere i ragazzi elettori consapevoli e pronti all’ascolto e credere nelle potenzialità della propria città. Oggi più che mai c’è bisogno che i giovani si interessino al futuro della città attraverso il dibattito, con passione e spirito di appartenenza.