Il sindaco Falcomatà in udienza con Papa Leone XIV: ‘Mi ha riempito il cuore di speranza’

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha avuto l’onore di partecipare a un incontro privato con Sua Santità Leone XIV, insieme ad altri sindaci italiani, in un’udienza che si è svolta in Vaticano.

Un’occasione unica per portare la voce e l’abbraccio della comunità reggina al Papa, all’inizio di questo 2026, un anno che segue la conclusione del Giubileo.

Un incontro simbolico di speranza e solidarietà

Falcomatà ha condiviso sui suoi canali social l’emozione e l’importanza di questo incontro, sottolineando come, in un periodo segnato da conflitti internazionali e nuove minacce globali, il messaggio di pace del Papa risuoni con una forza ancora maggiore. La visione del Santo Padre, che auspica una “pace disarmante, umile e perseverante”, ha avuto un impatto profondo sul primo cittadino reggino, che ha voluto portare a Leone XIV i sentimenti di speranza e solidarietà della città di Reggio Calabria.

“Un incontro che mi ha riempito il cuore di speranza”, ha scritto Falcomatà, evidenziando l’invito del Papa a tutte le istituzioni di non lasciare indietro nessuno, una chiamata all’unità e alla cooperazione che si fa sempre più rilevante in tempi difficili.