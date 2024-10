Falcomatà: ‘Visto che il playground al Tempietto è sempre occupato, sono venuto a fare due tiri qui’

Opere di riqualificazione al Granillo e al Palacalafiore con le strutture che si presentano decisamente rinnovate nelle zone in cui sono stati fatti gli interventi. Il post del sindaco Giuseppe Falcomatà: “Al Palacalafiore seggiolini nuovi di zecca, con spalti retraibili elettricamente in 32 secondi per eventi e concerti, nuovi canestri, panchine e arredi, tabelloni segnapunti elettronici con un bel cubo digital centrale, nuovi pali e reti per il volley e…. naturalmente le “amatissime” telecamere!

In corso altri interventi di efficientamento energetico sulle luci, interne ed esterne, e la copertura, oltre alla sistemazione del parco esterno che deve essere fruito da tutti, come area verde sportiva, non solo durante le partite”.

Ps: secondo voi come è andata?