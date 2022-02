'Miramare', Falcomatà dopo lo stop al ricorso: "Me lo aspettavo. Legge Severino crea disagi"

'Processo Miramare', respinto il ricorso del Tribunale di Reggio Calabria relativo alla sospensione di Giuseppe Falcomatà. Come riportato su queste pagine più di un mese fa, i precedenti a livello nazionale (Catania e non solo) rappresentavano una sorta di anticipazione di quello che sarebbe stato l'esito del ricorso presentato dal sindaco sospeso.

Così è stato, con lo stesso Falcomatà che si è detto 'non sorpreso' rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Reggio Calabria.

"Una posizione che oggettivamente mi aspettavo considerando il rigetto del sindaco di Catania ed in generale gli esiti dei tanti ricorsi presentati dai vari sindaci e amministratori che sono incorsi nell'applicazione della Legge Severino.

Il ricorso era semplicemente un atto dovuto, sul quale non nutrivo eccessive speranze ma che andava presentato per rappresentare il disagio di tanti sindaci e amministratori verso le conseguenza di una norma, che sanzionando anche i presunti abusi lievi, produce effetti perversi e ingiusti. D'altronde le posizioni espresse da Anci e da migliaia di sindaci di tutta Italia lo raccontano meglio di me, le parole di Falcomatà.