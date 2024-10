Processo Mirmare: in aula anche Falcomatà. Giudici in camera di consiglio

La sentenza dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Non è presente nessun'altro degli imputati

Presente anche il sindaco Falcomatà all’aula bunker di Reggio Calabria dove, nella giornata di oggi, si celebra l’ultima udienza del processo Miramare. Altissima l’attenzione mediatica che ruota attorno la vicenda che vede imputati anche Paolo Zagarella (a cui è stato affidato il Miramare senza bando pubblico, ritenuto amico del primo cittadino), i componenti della prima Giunta, un dirigente ed un segretario comunale.

È arrivato giusto pochi minuti fa per prendere parte all’udienza che, dopo lunghi anni, porterà alla sentenza del collegio giudicante presieduto dal dott. Fabio Lauria. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio in mancanza di breve repliche da parte del procuratore.

La sentenza dovrebbe arrivare intorno alle ore 15:00.