Falcomatà ricorda Paolo Pollichieni. “Cronista brillante. Grave perdita per l’informazione calabrese”

«La scomparsa del Direttore Paolo Pollichieni, brillante cronista ed intellettuale di razza, è una grave perdita per il giornalismo e per l’intera comunità calabrese. La sua morte lascia un vuoto enorme nel panorma dell’informazione, ancor più in una terra come la nostra, storicamente madre fertile di stroardinari punti di riferimento intellettuali, capaci di riflettere e far riflettere, offrendo ai lettori le più lucide chiavi di lettura per l’interpretazione dei fatti e dei processi storici che la Calabria ha attraversato negli ultimi decenni».