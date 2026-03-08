Sanità, Falcomatà: ‘Chi ci cura non può diventare un bersaglio per le inefficienze del sistema’

Lo dichiara in una nota Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico e già Sindaco di Reggio Calabria.

“Purtroppo, quello del dottor Galletta non è un caso isolato. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno a tutti i medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari che, in questi mesi e negli ultimi anni, sono stati bersaglio di aggressioni fisiche e verbali nelle nostre strutture sanitarie. I professionisti della salute rappresentano il primo, e spesso unico, volto delle Istituzioni di fronte alla sofferenza e al bisogno di cure dei cittadini, che giustamente chiedono sia tutelato il loro diritto alla salute. Tuttavia, non possiamo limitarci alla sola condanna dell’episodio. Questa violenza è spesso l’onda d’urto di un disagio più ampio che si scarica su chi sta in prima linea. Le aggressioni nascono non di rado da frustrazioni legate a liste d’attesa infinite, carenze di organico, disservizi amministrativi e strutture sotto pressione. I nostri operatori sanitari vivono una difficoltà quotidiana: costretti a turni massacranti e a lavorare in condizioni di emergenza cronica, si trovano a dover colmare con il proprio sacrificio personale le profonde lacune del nostro sistema sanitario regionale”.