Falsa lotteria dell’auto, l’ass. Angela Serra: ‘Non acquistate i biglietti, è una truffa’

Una falsa lotteria organizzata utilizzando il nome dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro. È quanto denunciato dall’associazione, che ha segnalato una grave attività fraudolenta in corso nella Locride.

Due giovani donne starebbero proponendo ai cittadini l’acquisto, al costo di 5 euro, di biglietti per una presunta lotteria con in palio un’automobile ibrida, indicata come una Fiat Panda.

L’iniziativa, però, non è stata in alcun modo autorizzata dall’Angela Serra.

“L’Angela Serra non ha organizzato, promosso né autorizzato questa lotteria. A chi acquista il presunto biglietto viene lasciato un tagliando recante un timbro apparentemente riconducibile ad associazioni culturali. Anche tali riferimenti sono stati riprodotti abusivamente”, ha dichiarato il responsabile regionale Attilio Gennaro.

L’associazione ha già presentato denuncia alle autorità competenti.

“Un atto ignobile che colpisce la solidarietà”

“È un atto ignobile che colpisce la solidarietà e mortifica un intero territorio”, ha aggiunto Gennaro. “È particolarmente vile tentare di truffare le persone facendo leva sulla loro generosità”.

Secondo l’associazione, il danno non riguarda soltanto la cifra sottratta ai cittadini che hanno acquistato i biglietti, ma soprattutto il rischio di compromettere la fiducia costruita negli anni.

“Chi compie un gesto del genere sta cercando di appropriarsi della cosa più preziosa che l’Angela Serra ha costruito negli anni: la fiducia delle persone. Una fiducia conquistata con il lavoro, con la serietà, con la determinazione e soprattutto con risultati concreti”, ha sottolineato il responsabile regionale.

Il progetto NOLE e l’impegno per la sanità della Locride

L’Associazione Angela Serra ricorda come il proprio percorso sia stato possibile grazie al sostegno di migliaia di cittadini che hanno scelto di credere nei progetti portati avanti sul territorio.

Tra questi c’è il progetto NOLE, attraverso il quale l’associazione ha contribuito alla riqualificazione del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri, trasformando la solidarietà raccolta in un intervento concreto per pazienti e sanità locale.

“La Locride ha dimostrato di voler fare bene. Ha dimostrato che la solidarietà esiste. Ha dimostrato che, quando c’è un obiettivo importante, cittadini, associazioni, istituzioni e privati cittadini possono unirsi e costruire qualcosa di grande”, ha affermato Gennaro.

L’appello ai cittadini: “Verificate sempre le iniziative ufficiali”

L’associazione invita la cittadinanza alla massima attenzione e chiede di non acquistare i biglietti della falsa lotteria.

I volontari dell’Angela Serra impegnati nelle campagne di raccolta fondi sono sempre riconoscibili attraverso un apposito tesserino. Inoltre, tutte le iniziative ufficiali dell’associazione, così come quelle organizzate da enti o privati a sostegno delle attività dell’Angela Serra, vengono comunicate attraverso i canali social ufficiali.

“Se qualcuno si presenta chiedendo denaro o proponendo iniziative che non risultano pubblicizzate sui nostri canali ufficiali, non consegnate denaro e verificate immediatamente con l’Associazione”, è l’invito rivolto ai cittadini.

A chi avesse già acquistato i presunti biglietti viene chiesto di presentare denuncia alle autorità competenti, portando con sé il tagliando ricevuto e ogni altra informazione utile.

“L’Associazione ha già fatto la propria parte. Ora confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili. L’Angela Serra continuerà a lavorare con ancora maggiore determinazione per la ricerca, per i pazienti e per il territorio”.