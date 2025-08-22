Villa San Giovanni, torna ‘Famiglie in festa’: due giornate dedicate a bambini e genitori

Due giornate di eventi educativi e ricreativi per grandi e piccoli con l’iniziativa Famiglie in festa promossa dall’Ambito 14

Dopo il successo dell’anno scorso, il Consiglio comunale dei ragazzi, nella seduta del 18 giugno, ha deliberato di riproporre l’evento “Bimbi in festa”, ricevendo rassicurazione dalla Presidente del consiglio Caterina Trecroci (con delega alle politiche educative) che la proposta sarebbe stata inoltrata all’amministrazione con ogni buona intenzione di accoglierla, vista la conclamata valenza educativa.

In effetti l’evento, oggi “Famiglie in festa”, è rientrato nella programmazione dell’Ambito 14 e coinvolgerà i comuni di Villa San Giovanni, Bagnara e San Roberto, sedi dei rispettivi Centri Famiglia dell’ATS, attraverso attività rivolte al benessere della famiglia e dei minori.

Attività per bambini e famiglie

«L’Ambito – spiega il sindaco Giusy Caminiti – intende promuovere, attraverso la realizzazione di eventi ricreativi su due giornate rivolte a bambini e famiglie del territorio, attività capaci di stimolare nei bambini il rispetto per l’ambiente, la consapevolezza relazionale e la creatività, nonché promuovere momenti di interazione e partecipazione attiva anche per gli adulti. Questi eventi sono in linea con gli obiettivi del Centro Famiglia, nell’ambito delle attività programmate per l’anno 2025 e previste nel Fondo Famiglia linea di intervento Area 1 Attività per lo sviluppo dei centri per le famiglie Insieme per crescere ed Area 3 Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali».

L’area gioco sarà pensata per favorire socialità e inclusione – unico grande escluso il telefono cellulare – e per porre l’attenzione sulla necessità di ridurre l’uso della plastica, stimolando l’attenzione verso materiali naturali e durevoli.

La proposta di giochi di abilità mira a stimolare la manualità e la concentrazione dei bambini, ma anche a favorire la partecipazione attiva dei genitori, che tornano a giocare insieme ai propri figli.

Il laboratorio di pittura su tela, con tema ambientale, offrirà un’occasione per trovare armonia e gioia relazionale nel rispetto dei luoghi e dei beni naturali e architettonici della città.

Infine, lo spettacolo di teatro comico, coinvolgendo direttamente il pubblico adulto, diventerà un’occasione per dimostrare ai più piccoli l’importanza del sapersi mettere in gioco anche in maniera inaspettata.

Il valore educativo del gioco