Premiate la Farmacia Pellicanò Basket in Carrozzina “Bic” e Bovalino calcio a 5

Si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che l’Amministrazione Falcomatà ha voluto conferire alle società sportive Farmacia Pellicanò Basket in Carrozzina “Bic” di Reggio Calabria e Bovalino calcio a 5.

Due squadre che si sono contraddistinte per alti meriti, ognuna nella propria disciplina, ognuna con risultati entusiasmanti, e non solo in ambito strettamente sportivo.

Le società sono state ricevute a Palazzo Alvaro, sede della città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dal Vicesindaco Riccardo Mauro, dal delegato allo sport Demetrio Marino.

Dopo l’introduzione del Portavoce del Sindaco Falcomatà, Marcello Condorelli, si sono susseguiti gli interventi del Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maisano, e del delegato Demetrio Marino.

Il Vicesindaco Mauro ha voluto sottolineare non solo i risultati sportivi delle due squadre ma anche l’attività sociale delle due società.