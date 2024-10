La Farmacia Pellicanò RC BIC si tinge di rosa. C’è un nuovo presidente

Il dato certo e costante rappresentato dalla supremazia imposta all’interno del girone D serie B della Federazione Italiana di Pallacanestro In Carrozzina (FIPIC) ci traghetta ad un’importante novità che inaugura la seconda parte della stagione sportiva della Farmacia Pellicanò RC BIC.

La compagine di questa associazione, nata solo il 29 febbraio 2016, cambia totalmente il Direttivo. Il testimone passa all’unica persona che poteva degnamente rappresentare la forza, la determinazione, la costanza e l’amore verso lo sport che più di tutti rappresenta l’integrazione a 360°: Ilaria Margherita D’Anna, capitano della Reggio BIC ed atleta di spicco della Nazionale femminile di Basket in Carrozzina, diviene il Presidente della Farmacia Pellicanò RC BIC. Il capitano avrà il compito di proseguire il percorso intrapreso dal precedente Direttivo, di cui faceva parte l’attuale Delegato Regionale FIPIC Calabria, Amelia Eva Cugliandro, che “spinta dopo spinta” ha iniziato a creare la propria storia: una storia di atleti, uomini e donne provenienti da tutte le parti del mondo e di tutte le età,che con tenacia e grinta hanno intrapreso un percorso contraddistinto da sfide quotidiane, insegnando che non esiste “caduta dalla quale non ci si possa rialzare” e che l’importante è “mettersi in gioco”.

Ilaria Margherita D’Anna sarà coadiuvata da uno staff nuovo, un gruppo unito da un unico comune denominatore: passione per quel che si fa senza pretendere nulla in cambio se non la soddisfazione dei propri campioni. Il nucleo duro dell’associazione è costituito, inoltre, dal Vice Presidente Sara Bottari (Presidente“Agi 2000” e di “La Provvidenza Onlus”), grande presenza nel mondo dell’associazionismo in favore di coloro che apparentemente appaiono “svantaggiati”, ma che di fatto ci insegnano quotidianamente i valori dell’amicizia, purezza e dignità e che meritano di avere le medesime opportunità di chiunque altro, la quale collaborerà secondo i principi dello scoutismo unitamente ad una altra storica scout, Adriana Taglieri, nella qualità di Segretario dell’associazione. Dunque, un mondo tutto al femminile quello della Reggio Bic, considerando non solo il nuovo Direttivo, ma anche il Main Sponsor Luciana Pellicanò e senza dimenticare una figura di rilievo quale quella del delegato Regionale FIPIC Calabria. Un meritato e meritocratico “potere alle donne”, frutto di risultati raggiunti in silenzio, dietro le quinte, senza necessità di riflettori.

La dott.ssa Pellicanò si dichiara fiera di questa variazione ed è certa che saranno raggiunti nuovi e più importanti risultati, grazie a tutto il nuovo staff che sin da subito ha dimostrato di essere una macchina ininterrottamente in movimento, spinta da passione, stima reciproca e voglia di fare.

Sull’onda del motto che contraddistingue da sempre la squadra, “Reggio Bic ti fa star bene”, il Presidente D’Anna ha dato il benvenuto a Pia Basile, Filippo Marcianò, Paolo Marcianò, Piero Surfaro, Simona Smeriglio e Giuliana De Stefano Donzelli, che si affiancheranno all’irriducibile Luigi Casile.

Ilaria D’Anna, nelle sue nuove vesti da Presidente, dichiara infine:

“Non ci stancheremo mai di dire che abbiamo sempre bisogno di nuovi compagni di squadra per andare avanti, per avere nuova forza per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo bisogno di compagni di squadra che entrino concretamente a far parte del nostro mondo, di una realtà sportiva fatta di gioia, lacrime, sorrisi e tenacia. Stiamo portando avanti ed in alto il nome della Calabria, ma abbiamo bisogno che la Calabria sia con noi, abbiamo bisogno di sentire il calore del suo tifo, dell’urlo ad ogni canestro sbagliato e del clamore per quello realizzato. La Calabria siamo noi e per mantenere alto il nome ed i valori della Calabria DOBBIAMO essere uniti.”