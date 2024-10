Fase 2 – Generali partner di Vita, Nando Polito: ‘Insieme generiamo fiducia’

Ai tempi del coronavirus, anche il mondo delle assicurazioni si adegua a quello che può essere definito come un cambiamento storico, per tutti i settori. L’impatto con il Covid-19 ha traumatizzato i mercati ma ha aumentato allo stesso tempo la sensibilità assicurativa di protezione della persona.

L’agenzia Generali Corso Garibaldi di Polito e Arena in Via Diana 6 a Reggio Calabria continua il percorso avviato già in ‘fase 1’ condividendo con i propri clienti il duro cammino e cercando di essere di supporto con gesti concreti ed immediati.

“Agire insieme con i nostri partner, le istituzioni e le comunità con azioni concrete e tempestive per proteggere le priorità della vita personale e collettiva di tutti noi rappresenta il nostro ruolo di assicuratore – spiega Nando Polito – La tutela della salute delle persone, la protezione del patrimonio e la continuità dei servizi per i clienti sono i nostri obiettivi. Stiamo mettendo in campo i nostri valori e la solidità di Generali, insieme all’energia e alla passione dei nostri consulenti, per dare sicurezza al presente e generare fiducia nel futuro”.

L’agenzia Generali Corso Garibaldi di Polito e Arena continua dunque a proteggere i risparmi e gli investimenti dei clienti anche in questi momenti di shock dei mercati, attraverso una strategia di medio-lungo periodo e attente misure di controllo del rischio.