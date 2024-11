Fatti di musica 2015: il 27 febbraio il Palacalafiore di Reggio riapre ai grandi concerti

Dopo i lavori di ristrutturazione e l’agibilità della Commissione di Vigilanza della scorsa settimana, è ormai ufficiale la riapertura ai grandi concerti del Palacalafiore di Reggio Calabria. A riaprirlo sarà un eccezionale evento di “Fatti di Musica”, la rassegna del live d’autore di Ruggero Pegna giunta alla 29° edizione, che lo inaugurò già il primo novembre del 1991 con l’indimenticabile concerto di Sting. Allora fu una star internazionale, questa volta toccherà a due mostri sacri della storia della musica italiana: l’intramontabile Premiata Forneria Marconi eccezionalmente con Roberto Vecchioni.

“Vogliamo che sia – ha detto Pegna – una grande festa della musica, in cui la cornice di pubblico sia protagonista insieme ai musicisti della Pfm e a Roberto Vecchioni, in uno scambio reciproco di emozioni. La percezione dello spessore artistico dell’evento è stata immediata, come dimostra l’ottimo avvio della prevendita dei biglietti in tutta la regione, a prezzi appositamente ridotti. Ringrazio – ha concluso Pegna – l’ Assessore alla Cultura dottoressa Nardi, con cui si sta studiando la formula di un Patrocinio gratuito e la possibilità di realizzare una rassegna di musica d’autore in cui i due primi eventi saranno, appunto, questo della Pfm con Vecchioni e il concerto di Sergio Cammariere del 14 marzo al Teatro Cilea. E’ un’amministrazione giovane – ha concluso Pegna – che punta a contenuti e qualità, per questo sono convinto che ci sarà spazio per eventi di assoluto spessore artistico e culturale, come questi già ufficializzati.”

Partirà da Reggio, quindi, con questi due prestigiosi appuntamenti “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29° rassegna del Miglior Live d’Autore che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco alcuni dei migliori spettacoli musicali di ogni stagione. Il concerto della Pfm con Roberto Vecchioni, dal titolo “All the best live”, è un evento unico e imperdibile con due grandi protagonisti che vantano una lunga carriera ricca di importanti e memorabili successi. Un binomio artistico in grado di regalare al pubblico un’atmosfera intensa ed emozionante attraverso uno straordinario live in cui il rock della PFM si fonderà con la canzone d’autore di Roberto Vecchioni. Il brano Chiamami ancora amore, vincitore del 61° Festival di Sanremo nel 2011, che è stato già arrangiato dalla PFM e presentato in duetto, è stato precursore di un’interessante e stimolante collaborazione che il prossimo 27 febbraio darà vita ad un live certamente memorabile nel palasport reggino. Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore e poeta, è uno degli artisti italiani più importanti e influenti. Il suo stile è inconfondibile, i testi delle sue canzoni intrecciano storia, contemporaneità, arte e letteratura. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, alla passione per la musica e per l’insegnamento unisce esperienze televisive e letterarie che lo hanno portato al successo di pubblico e critica. La PFM, dal canto suo, ha una storia artistica quarantennale alle spalle e un grande successo sia nazionale sia internazionale (unica band italiana entrata nella classifica di Billboard), ottenuto grazie a un’originale proposta musicale che richiede eccezionali doti strumentali e di tecnica, poiché ricca di accenti classici, rock, jazz, e non solo. “All the best live” offrirà l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i più grandi successi della PFM, dagli anni ’70 fino a oggi, unitamente a quelli di Roberto Vecchioni.

(I biglietti, al prezzo di € 23,50 per la platea numerata ed € 18,50 per le gradinate, sono in vendita nei punti abituali e Ticketone. A Reggio: New Taxi 330 e B’Art, entrambi su Corso Garibaldi).

Come annunciato, negli stessi punti è partita anche la prevendita per il secondo appuntamento di “Fatti di Musica”, cioè il concerto di Sergio Cammariere del 14 marzo al Teatro Cilea. L’artista crotonese, che ha da poco pubblicato un nuovo bellissimo album, tornerà in Calabria dopo qualche anno di assenza per quest’unico concerto.

(Per il live di Cammariere al Cilea questi i prezzi: € 34.50 platea, € 29.50, € 25.50, € 20.50 per i vari ordini di palchi, € 17,50 del loggione).

Dopo i due venti reggini, “Fatti di Musica” si sposterà a Cosenza per il live di Fabrizio Moro il 27 marzo al Garden di Rende e quello di Loredana Bertè del 16 aprile, per il quale si sta attendendo la concessione ufficiale del Teatro Rendano da parte del Comune.

Per ogni informazione sugli eventi della rassegna sono disponibili la segreteria della Show Net al numero telefonico 0968441888 e il sito ufficiale www.ruggeropegna.it .