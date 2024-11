Fatti di Musica 2015: si parte con l’evento Pfm e Vecchioni a Reggio Calabria, poi Sergio Cammariere, Fabrizio Moro e Loredana Bertè.

M. Carmela Di Marte – Dopo la chiusura dell’edizione 2014 con il super trio Fabi Silvestri Gazzè a Catanzaro, sarà un altro prestigioso sodalizio musicale ad aprire “Fatti di Musica 2015”, 29° rassegna del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco alcuni dei migliori spettacoli musicali di ogni stagione.Ad aprire ufficialmente la prossima “Fatti di Musica” saranno, infatti, venerdì 27 febbraio al Palapentimele di Reggio Calabria, la Premiata Forneria Marconi e Roberto Vecchioni insieme in un concerto che si preannuncia “storico”.Per il secondo appuntamento confermato si rimarrà a Reggio Calabria, ma ci si sposterà nella splendida cornice del Teatro Cilea, dove sabato 14 marzo arriverà per la prima volta l’altro celebre crotonese Sergio Cammariere, per l’unico concerto del nuovo tour nella sua Calabria. Il 27 marzo, poi, la carovana di “Fatti di Musica Radio Juke Box” si sposterà al Teatro Garden di Rende per il live di Fabrizio Moro, uno dei giovani autori di maggior impegno anche sociale, in fase di ultimazione del nuovo album. La prima parte della rassegna si concluderà il 16 aprile nell’altro storico teatro calabrese, il Rendano di Cosenza, per il nuovo concerto della mitica Loredana Bertè, anche lei in fase di preparazione di un sorprendente album con straordinarie collaborazioni. Numerosi, come la solito, saranno gli appuntamenti estivi che saranno annunciati più avanti.“Sarà un’altra edizione piena di live di qualità ed emozioni – ha commentato Ruggero Pegna – Un grazie a chi collaborerà per la migliore riuscita e, soprattutto, al pubblico che segue con passione ed entusiasmo ogni evento! Augurare Buone Feste con la migliore musica d’autore italiana è un augurio di gioia e felicità!”.La prevendita dei biglietti per i concerti di PFM & Roberto Vecchioni (euro 23.50 platea ed euro 18.50 gradinata), Sergio Cammariere (euro 34,50 poltronissima, euro 29.50, 25.50, 20.50 palchi di vario ordine, euro 17.50 loggione), Fabrizio Moro (euro 24 platea ed euro 18 galleria) partirà sabato 20 dicembre nei punti abituali e Ticketone. Per ogni informazione sono disponibili il sito ufficiale della rassegna www.ruggeropegna.it e la segreteria della Show Net al numero telefonico 0968441888.“Fatti di Musica Radio Juke Box 2015” ha il Patrocinio dei Comuni ospitanti.